Rolls Royce di Achille Lauro ricorda gli Smashing Pumpkins?

Frankie hi-nrg poi, una volta che lo scambio social è diventato virale, ha preso le distanze scrivendo che chi parla di plagio «se ne assume la responsabilità» e precisando: «Secondo me il pezzo di @AchilleIDOL non plagia un bel niente, ma non sono un tecnico». Quindi ha aggiunto: «Non avevo dubbi che il mio tweet su @AchilleIDOL sarebbe stato frainteso. Secondo me il suo riff assomiglia a mille altri, incluso quello degli SP. Su somiglianze simili @striscia ci ha fatto ore di programmazione, inutili come le accuse».