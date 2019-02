Le standing ovation della seconda serata di Sanremo 2019

Critiche, polemiche e frecciatine a conduttori e cantanti non mancano mai a Sanremo. Ma nella seconda puntata del Festival 2019 c'è stato anche spazio per due fragorose standing ovation. La prima è stata riservata dal pubblico dell'Ariston a Marco Mengoni. Che ha emozionato e si è emozionato sul palco dove tornava come ospite ancora una volta per il duetto con il cantautore scozzese Tom Walker. I due hanno interpretato la canzone Hola, già divenata hit radiofonica.