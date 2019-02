La classifica della seconda serata di Sanremo 2019

ZONA BLU: LA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA

Nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati Daniele Silvestri con la canzone Argentovivo, uno dei pezzi più forti di questo Festival, Arisa (Mi sento bene), che non ha risentito dell'errore con gesto di stizza durante la sua performance. Anche Achille Lauro (Rolls Royce) nella parte alta: il cantante romano è stato coinvolto in una polemica social prima dell'inizio della competizione sulla presunta somglianza del suo brano con 1979 degli Smashing Pumpkins. Infine Loredana Bertè (Cosa ti aspetti da me), l'unica tra i concorrenti in gara ad aver ricevuto una standing ovation (stesso trattamento riservato all'ospite Marco Mengoni) da parte del pubblico del teatro Ariston.