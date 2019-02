Le gag della terza serata del Festival di Sanremo 2019

Deludono le prime gag della terza serata del Festival di Sanremo 2019. L'accoppiata Bisio-Raffaele non scalda i cuori e nemmeno fa troppo ridere né nella performance di ricordo di Claudio Villa né in quella dedicata a Sergio Endrigo. Due momenti nostalgia che, nelle intenzioni degli autori, dovevano essere spruzzati di ironia, ma qualcosa non ha funzionato.

IL GRAMMOFONO CHE DISTORCE LE CANZONI

Claudio Bisio, nella prima gag, mostra un grammofono, recuperato in una soffitta del teatro, e l'attrice canta Mamma di Claudio Villa personificando e "dando voce" ai difetti di riproduzione del suono della vecchia puntina. Il virtuosismo della conduttrice non salva un siparietto molto debole, con momento di imbarazzo finale in cui il comico spiega la gag (che è un po' come spiegare una barzelletta).