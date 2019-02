Quei giovani esclusi dal sistema Sanremo

L'IMPORTANTE È CHE IL FESTIVAL «ABBIA TENUTO»

Invece, qui in sala stampa spiegano bene che «il Festival ha tenuto»: la serata di mercoledì, tradizionalmente temuta in quanto destinata a sicura flessione, ha segnato 9 milioni e spiccioli di telespettatori con share al 43,7%. L'anno scorso era più o meno lo stesso, decimale più decimale meno, ragion per cui in Rai grandi sorrisi e mazzi di fiori perché la flessione non c'è stata. In verità già si era avuta all'inizio, tre punti di share e circa 2 milioni in meno, sicché l'ottimismo aziendale dei vari De Santis, Fasulo e cast completo è scontato, ma va letto come segue: ormai è andata, gli ascolti non caleranno più, non faremo record su record ma il Festival l'abbiamo portato in porto. Aperto. I giornalisti in sala stampa hanno mollato completamente sul conflitto d'interessi, adesso il clima è di cordiale, un po' servile complicità, si applaude largamente, su tutto e su niente. Una cosa da Ho visto un re di Jannacci. Questo chiedere, tutti, una sola cosa: «Ma insomma perché non glielo date anche l'anno prossimo il Festival a Baglioni?».

ACHILLE LAURO E IL SUO MALEDETTISMO PATINATO

Poco fa, prima della conferenza, io ve lo dico, tutti a dirsi: ma non puoi dare una programmazione a un cantante, uno che in un anno fa altre cento cose, dischi, tour e seleziona gli artisti nei camerini. Aveva ragione quella trista copertina di Charlie Hebdo, davvero tutto è perdonato. Sempre, per tutto, inesorabilmente. Ma le tare al Festival restano: i testi improbabili, le trovate discutibili, i troppi artisti fasulli, i concerti d'interessi, le scalette arcane che mettono uno come Cocciante in coda anziché in apertura, per lasciare un quarto d'ora di pernacchie da avanspettacolo a Baglioni e Bisio. Ma funziona – dicono - e allora perché preoccuparsi di quelli, e sono legione, che il Festival non lo capiscono e quindi lo evitano? Il Festival «ha tenuto» e i giornalisti, vai a capire, sono i primi a gioirne, a esaltare tutto e il suo contrario anche quando è grottesco. E dal momento che sono qui perché di musica ne sanno, esaltano uno come Achille Lauro ma non saprebbero spiegare perché. Forse perché in fama di maledettismo patinato che subito fonda l'agenzia con la mamma, “amministratrice delegata”. Maledetti ma perfettamente organizzati nel flusso del ceo liberismo di rapina, come lo chiama Riccardo Ruggeri. Chissà se poi è vero che i professori non lo stimano eccessivamente, per andar di litote, ma è vero di sicuro che tutti sono disperatamente alla ricerca del tormentone estivo e, in mancanza di vecchie e di scimmie, ci si aggrappa al nichilismo griffato di Achille. Lui ci crede, rilascia dichiarazioni in cui si dice onorato del paragone con Vasco, «lui è la vera rockstar». Uno, sotto, gli ha scritto un commento punk: «Ma vaffanculo in Rolls Royce».