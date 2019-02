Chi era Mia Martini, sorella di Loredana Bertè

Mia Martini, di cui si celebra il ricordo nella terza serata del Festival di Sanremo 2019 e che è il soggetto principale della fictio della Rai Io sono Mia interpetata da Serena Rossi è una delle cantanti più importanti della canzone italiana, oltre ad essere sorella di Loredana Bertè, in gara in questa edizione con la canzone Cosa ti aspetti da me. Domenica Rita Adriana Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947.

IL DIFFICILE RAPPORTO CON IL PADRE

Diventa Mia Martini, nome d'arte, nel 1971 quando una canzone molto dura la consacra protagonista del panorama cantautoriale italiana. La canzone si intitola Padre davvero e racconta del difficile rapporto con il genitore. E' una vicenda autobiografica: il padre di Mia Martini e Loredana Bertè, Giuseppe Radames Bertè, è morto a ottobre del 2017 e, secondo quanto dichiarato in diverse interviste da Loredana Bertè, era un uomo iroso e violento. Nella canzone di Mia Martini è così descritto: «Poi sono venuta e non mi volevi ero una bocca in più da sfamare; non sono cresciuta come speravi e come avevo il dovere di fare! Padre, davvero che cosa mi hai dato? Ma continuare è fiato sprecato che sono tua figlia, lo sanno tutti domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da matti; ah, non mi avessi mai generato! Padre, davvero ma chi ti somiglia ma sei sicuro che sia tua figlia!»