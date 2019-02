Salvini tifa Il Volo al Sanremo 2019

C'è l'endorsement del ministro degli Interni Matteo Salvini per il Festival di Sanremo 2019: «Faccio il tifo - ha detto - per i ragazzi abruzzesi, Il Volo». Il leader della Lega, impegnato anche il 7 febbraio in campagna elettorale a Pescara, ha scelto i giovani tenori non a caso, essendo lui impegnato a raccogliere voti per le regionali del 10 febbraio. Salvini aveva ironizzato sui limiti imposti ad un ministro, cibo e altro, spiegando però che «un ministro mangia, dorme e si fa anche la doccia cantando le canzoni di Baglioni così mettiamo a posto le cose». Dal palco infatti aveva promesso che, dopo il comizio sarebbe partita «una canzone per inondare il Palazzetto con Questo piccolo grande amore». E così è stato. Al termine della kermesse Salvini ha fatto selfie con il pubblico accompagnato dalle note del famoso brano di Claudio Baglioni.