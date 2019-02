Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2019

ACHILLE LAURO - ROLLS ROYCE : 2

Messaggi usciti dal cuore nero del festival: «Achille Lauro è affondato» [allusione all'armatore napoletano]; «L'unico codice da votare per Achille Lauro è il codice penale». Il cronista si rammarica di averli solo scippati, di non averli pensati lui. Però attenzione: questa caricatura di qualsiasi cosa vi venga in mente, ha finito per contagiare tutti: «Ah, non mi piace però non me lo levo dalla testa». E quindi, chi è il cronista per dire la sua?

EINAR- PAROLE NUOVE: 2

Le parole saranno anche nuove, ma il figliolo di Maria è di una vecchiezza “artistica”, e le virgolette s'impongono, imbarazzante. Rendiamoci conto che questo è uno dei due vincitori di un concorso, Sanremo giovani, partito con oltre 1.500 concorrenti. Non c'è qualcosa che non va?

IL VOLO - MUSICA CHE RESTA: 3

Qui il cronista si arresta: non riferirà le peraltro prevedibili variazioni che circolano sul titolo di questa “opera pop firmata anche dalla Nannini”. Mica pizza e fichi. Un piccolo pregio però ce l'ha: qualche intuizione nel testo, ad opera del bravo Emilio Munda. Poi non dite che il cronista è la solita carogna che non riconosce mai niente a nessuno. Anzi, aggiungiamo che gli odiosissimi trettrè funzionano, suscitano sanremesi ovazioni. Rosichiamo in pace.

ARISA - MI SENTO BENE: 6 ½

Il ritornello ricalcato su Dio è morto? Via, questa è proprio tirata per i capelli. Ma uscitela, povera Arisona, per 'na volta che si sente bene. E poi è un soffio di celeste nostalgia tra Mina e la Carrà. Guardate che Rosalba ha veramente una voce miracolosa, potrebbe cantare tutto; poi, quello che realmente canta è un altro paio di maniche, ma non è che qui circolino più tanti Bindi o Calabrese o Battisti.

NEK - MI FARÒ TROVARE PRONTO: 6 ½

Canzone sciocchina («l'amore in mezzo ai denti»??), ma dove tutto funziona, perché è fatto per funzionare: alla fine nessuno canta perché nessuno lo ascolti, giusto? E allora, il voto considera la malizia giusta al posto giusto. E l'esito che inesorabilmente ne verrà.

DANIELE SILVESTRI FEAT. RANCORE - ARGENTOVIVO: 5/6

La costruzione è ad alto tasso indie, tra Agnelli degli Afterhours e Gabrielli dei Calibro35. Però che overdose di retorica in questa scenetta sull'ennesimo disagiato giovanile preda delle gabbie mentali della società che ha sempre colpa di tutto. Antagonista? Eh, no: rassicurante. Più fumo che arrosto, ma sia riconosciuto un certo mestiere.

EX-OTAGO - SOLO UNA CANZONE: 5

Io ho capito perché questa canzone sull'amore attempato: perché i 4 minuti che li ascolti, ti fanno diventare vecchio.

GHEMON - ROSE VIOLA: 6

Per quello che vale sfruculiare i generi, più che hip è un trip hop che, l'abbiamo detto, rifluisce nel rhythm and blues: lo cerca proprio, lo insegue. Alcune carenze nel cantato, evidenti, ma brano che “entra” subito. Forse è tra i meno peggio qui.

LOREDANA BERTÈ - COSA TI ASPETTI DA ME: 6

A questo punto fa simpatia come la fanno i reduci, i combattenti che ritornano da loro stessi, dai loro inferni, i loro errori feroci; e lei ne ha fatti tanti, e molto ci ha speculato. Ma è ancora qui, con un aspetto ormai grottesco eppure con una sua dignità urlata. Il suo canto del cigno a Sanremo, però la validità di questo pezzo è più apparente che altro.

PAOLA TURCI - L'ULTIMO OSTACOLO: 6

Questo è un brano cucito addosso a Paola come una pelle, non un vestito; e va benissimo per carità. Però, sbaglieremo noi, ma prepararsi all'addio di un genitore è lo stillicidio di un dolore, fidatevi, che forse meritava una cosa diversa, un altro canto.

NEGRITA - I RAGAZZI STANNO BENE: 4/5

No. Spiacente, ma questa è proprio una minestrina scipita. Rock? Ma no, che non fa male a nessuno, tanta enfasi strumentale che si sfarina nel vento.

FEDERICA CARTA/SHADE - SENZA FARLO APPOSTA: 1

Daniele Silvestri mi ha quasi convinto: è colpa della società, siamo noi, tutti noi. Deve essere così. Se no non si spiega: due ragazzini non possono, da soli, fare questo. Non possono arrivare a questo. Cosa abbiamo fatto, tutti noi, non solo Maria, Dio mio cosa abbiamo fatto.