Le pagelle della terza serata di Sanremo 2019

MAHMOOD - SOLDI: 6

Al riascolto si stagliano meglio i pregi e i difetti. Uno fra i pezzi più memorabili, nel senso – non maleditemi, aspettate un attimo - che restano, si fanno ricordare: “cantabile” non è più una vergogna. Allo stesso tempo, si capisce che di spontaneità ce n'è meno di quanto sembri. Tutte le strade del mondo portano a Sanremo, insomma: con tutta la malizia che ci vuole.

Lo stronco e vado a spiegare perché. Perché questo canto pel nonno a pile è una truculenta macelleria retorica, una overdose di sanremismo al cacciucco. Anche le parolacce acchiappacitrulli. Poi, certo, ci si può sempre acconciare in crocchia e tatuaggioni di tappezzeria: ma tu vuoi solo far successo a tutti i costi dopo una vita di sottoclou talent, ragazzo.

Dicevamo, poco prima, che il riascolto serve a ricredersi e, all'occorrenza, ad ammettere, lealmente, francamente, di essersi sbagliati. Ebbene, io mi ero sbagliato: questa canzone, senza niente dentro, è molto peggio di come l'avevo giudicata. Per cui, se la prima volta le ho dato 2, adesso abbasso (inoltre se non clona Che tu sia benedetta della Mannoia di due anni fa, poco ci manca).

Osservato da vicino, con discrezione, appare un ragazzino sospeso tra montatura e insicurezze anche serie. Gli hanno costruito un mondo fatato e opprimente intorno, che sostituisce il ghetto della borgata a un altro ghetto. La canzoncina serve al ghetto. Ma è davvero misera, e, anche questa, per combinazione, cova abbondanti semi o germi mannoiani (immaginala intonata da Fiorella: ti sembrerà naturale); non deve stupire, oggidì le canzoni le fanno a peso e le ricalcano a mucchi. Se vincerà, come si ipotizza, sarà uno scandalo annunciato.

Io invece aspetto che vai via. E confermo: sembra un provino di Lucio Dalla (diciamo, per squadratura melodica, un'idea primigenia di Ayrton: chi ha un programma per isolare le tracce, o un orecchio assoluto, faccia la prova). «Mah, insomma, questo Francesco Menga...»mi scrive una gentile lettrice. Io capii, che si trattava di un refuso; ma lo lasciai.

Irama La ragazza con il cuore di latta 2 Vestito come una stanza dei Casamonica. Pezzo perfetto. Per cosa, non dirò. Insomma, uno butta giù dodici quintali di parole per raccontare – non cantare, non evocare, non trasfigurare – un destino doppiamente straziante. E la canta come una performance dai mercati generali. Ma allora a che serve una canzone?

Detto che stasera Patty canta sensibilmente meglio, forse l'hanno fatta star meglio fisicamente, vedere, sentire una settantenne come lei alle prese con una canzoncina così mocciosa, ecco, fa strazio. «Siamo una bella coppia, eh?». E manca la voglia perfino di carognare.

Molto ha convinto, ma a volte ha fatto anche gridare alla retorica. Ma una canzone senza retorica che cos'è? Non c'è una retorica dei sentimenti, delle passioni, dell'impegno, dell'indignazione? Tutto dipende da come la risolvi, da come la trasfiguri: non c'è riuscito, forse? Canzone fuor d'acqua, sicuramente: non è un merito? Non conta questo piangerti in faccia, fottendosene anche della retorica? Me ne fotto anche io e voto così.

Canzonetta piacevolmente innocua, paraculetta, fatta per rendere fede al titolo: ma sì, finiamola con i significati alternativi. Alle liriche, tra gli altri, il sommo Mogol al suo peggio; musica ottima quando ti provi le brache al camerino del centro commerciale.

Motta su un palco alternativo splende in fama di genietto; su quello dell'Ariston, scompare. Emergono tutti i limiti. Intanto, non è un cantante. Drammaticamente. La presenza scenica, lasciamola perdere. La gestualità del corpo, sorvoliamo. E questo pezzo non sa di niente.

Zen circus L'amore è una dittatura 5 Non cambia il discorso per gli Zen Circus: la loro presenza qui dimostra semplicemente una cosa, che la tanto annunciata, la tanto attesa scena indie non aveva le spalle abbastanza forti. Qualche idea, magari. Ma di quelle che non partono mai davvero.

A una seconda passata, almeno sul personalissimo taccuino del vostro cronista, 'sto pezzo scade: dove va a parare? Forse è tempo di liberarsi della zavorra del rap a tutti i costi, perché questo rap, molto consumabile, molto di consumo, è diventato, come l'amore degli Zen Circus, una dittatura (D'Angelo può ancora cantare?).