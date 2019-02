Chi è Serena Rossi, ospite della terza serata di Sanremo 2019

Rossi si è detta inoltre orgogliosa di celebrare Mia Martini sul palco dell'Ariston, un teatro che «le è stato negato ingiustamente per tanto tempo. Sono carica, felice di renderle omaggio. È stata una prova difficile, intensa, calarsi in questa figura apparentemente lontana da me, mi sono portata dentro le sue malinconie, timidezze, sofferenze e fragilità. Non riesco più a lasciarla andare: alla fine ridevo come lei, camminavo come lei». Dopo aver interpretato Mimì, che fu vittima dei pregiudizi e delle malelingue, «anche se sono napoletana non sono più scaramantica, o almeno lo sono in positivo, non credo alla sfortuna».