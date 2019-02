La scaletta della terza serata di Sanremo 2019

INTENSO OMAGGIO A MIA MARTINI

Raf e Tozzi, che da aprile 2019 sono in tournée nei palasport, sono pronti a cantare con ogni probabilità il singolo Come una danza e un medley dei loro successi. A Serena Rossi, protagonista della fiction di RaiUno Io sono Mia, il compito di rendere omaggio a Mia Martini, in duetto con Baglioni sulle note di Almeno tu nell'universo, in quello che si annuncia come uno dei momenti più intensi del Festival.

AMOROSO PER I 10 ANNI DI CARRIERA

Festeggia i 10 anni di carriera Alessandra Amoroso, che a Sanremo presenta Dalla tua parte, il nuovo singolo estratto dall'album 10, «dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori, le proprie idee, in ogni sentimento». Spazio anche alla gara dei big, con gli altri altri 12 artisti che non si sono esibiti nella seconda serata. Si ripete il meccanismo di voto: televoto 40%, giuria demoscopica 30% e giornalisti della sala stampa 30%. Al termine verrà stilata una classifica delle 24 canzoni in base alla media delle percentuali di voto ottenute.