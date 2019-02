Chi è Beppe Fiorello, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Tra gli artisti che l'8 febbraio, durante la quarta serata di Sanremo 2019, sono destinati ad affiancare nei duetti i cantanti in gara c'è anche Beppe Fiorello. Tutti i partecipanti al Festival, infatti, hanno l'opportunità di diventare protagonisti della kermesse canora e delle sue splendide melodie. Fiorello duetta con Paola Turci e insieme interpretano il brano L’ultimo ostacolo, che racconta di un grande amore purtroppo in crisi. Riuscirà questo sentimento a risollevarsi e a tornare più forte di prima? Non ci resta che ascoltare la canzone!

CHI È BEPPE FIORELLO

Beppe Fiorello ha iniziato a lavorare in un villaggio turistico come tecnico, poi a 25 anni arrivano la collaborazione con Radio Deejay e il nome d'arte di "Fiorellino". Fiorello si avvale dell'esperienza di Amadeus, Marco Baldini e Luca Laurenti. L'esordio in tv è su Italia 1 con il programma Karaoke, ma il debutto artistico vero e proprio lo ha visto impegnato nelle vesti di attore, quando nel 1998 interpreta il film di Marco Risi L'ultimo Capodanno. Sul piccolo schermo, invece, recita in Ultimo assieme a Raoul Bova. Da quel momento in avanti sarà un continuo susseguirsi di successi nel cinema, ma anche nelle miniserie televisive. Sul grande schermo ha recitato ne Il talento di Mr. Ripley, C’era un cinese in coma, Magnifica presenza e Benvenuto presidente. Beppe Fiorello ha lavorato pure in teatro e la sua bravura lo ha trasformato in un performer completo.

LA VITA PRIVATA DI BEPPE FIORELLO

Beppe Fiorello ha sposato Eleonora Pratelli il 16 ottobre 2010 e con lei ha avuto due figli: Anita, nata nel 2003, e Nicola nel 2005. Lei fa la stylist di professione e ha curato il suo look per un tour promozionale. «È lei la colonna, l’energia, la positività che circola in famiglia. Io sono tendenzialmente un malinconico, un catastrofista. Anche con i nostri figli: Eleonora è gioiosa, li fa sempre sognare. Io sono rigido, metodico, anche se adesso sono più rilassato, grazie a lei. Le devo molto», ha confessato l'attore al settimanale Grazia.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI BEPPE FIORELLO

Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo 1969, sotto il segno dei Pesci. È alto 176 centimetri e pesa 78 kg. Suo fratello è il noto showman Rosario Fiorello, affermato imitatore, attore, comico, cantante, conduttore radiofonico, dj e conduttore televisivo italiano.