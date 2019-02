Chi è Bungaro, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

LA CARRIERA DI BUNGARO

Bungaro, al secolo Antonio Calò (il nome d'arte Bungaro non è altro che il cognome della mamma) è nato a Brindisi nel 1964. Con il palco dell'Ariston ha una certa confidenza. La sua prima volta al festival è nel 1988 con la canzone Sarà forte; si ripresenta nel 1991 con la canzone E noi qui. Dieci anni dopo, nel 1998, vince il premio della critica Mia Martini con la canzone Senza confini proposta da Eramo & Passavanti, e nel 2003 bissa il successo con Lividi e fiori, scritta con Patrizia Laquidara che la presenta nelle nuove proposte aggiudicandosi anche il premio Alex Baroni per la migliore interpretazione. Ma non è finita, perché nel 2004 ritorna a Sanremo con Guardastelle che si aggiudica il premio Volare come migliore musica oltre al Premio Lunezia per il valore letterario dei testi delle canzoni italiane. Nel 2011 scrive con e per Giusy Ferreri Il mare immenso. Infine lo scorso anno partecipa alla kermesse con Ornella Vanoni e Pacifico con la canzone Imparare ad amarsi che si piazza quinta.