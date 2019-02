Chi sono i Calibro 35, ospiti della serata duetti a Sanremo 2019

LA DISCOGRAFIA DEI CALIBRO 35

Il gruppo ha sei album all'attivo. Il primo - Calibro 35 - è stato pubblicato nel 2008 dalla Cinedelic Records. Seguono: Ritornano quelli di...Calibro 35 nel 2010 (Ghost Records); Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale nel 2012 (Tannen Records); Traditori di tutti pubblicato nel 2013 (Record Kicks). Con la stessa casa discografica i Calibro 35 pubblicano anche S.P.A.C.E nel 2015 e Decade nel 2018 per celebrare i 10 anni di carriera della band.

LA VITA PRIVATA DEI CALIBRO 35

Non si conosce molto della vita privata dei componenti della band Calibro 35. Fece notizia l'addio del polistrumentista Enrico Gabrielli dagli Afterhours nel 2009. Entrato in pianta stabile nella band di Manuel Agnelli la lasciò per dedicarsi maggiormente ai due progetti paralleli nei quali era già coinvolto da tempo, ossia Mariposa e Calibro 35.