Chi è Caterina Guzzanti, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

LA CARRIERA DEI CATERINA GUZZANTI

Caterina Guzzanti è un’attrice, comica e imitatrice, figlia di Paolo Guzzanti, giornalista e politico ex Psi e poi Forza Italia e sorella di Corrado e Sabina Guzzanti. L’esordio in tivù arriva nel 1997, quando entra a far parte del cast del programma Pippo Chennedy Show, ideato e condotto dal fratello Corrado insieme a Serena Dandini. Nel 1998, invece, lavora al fianco della sorella Sabina in La posta del cuore. Sempre insieme al fratello prende parte anche a L'ottavo nano e Il caso Scafroglia. L'emancipazione dai due fratelli maggiori avviene nel 2006 e 2007 con la partecipazione ai programmi targati Gialappa's Band su Italia 1. Fa parte anche del cast di Boris dove interpreta Arianna. Partecipa a Parla con me, il programma di Serena Dandini, dove dà vita alle imitazioni di Sarah Palin e Mariastella Gelmini. Uno dei suoi personaggi più riusciti è quello di Vichi (in Un due tre stella condotto dalla sorella Sabina nel 2012), una militante di CasaPound. Tra le altre cose, partecipa a Sostiene Bollani e ha collaborato con lo Stato Sociale, che si sono classificati terzi a Sanremo 2018.

LA VITA PRIVATA

Caterina Guzzanti è nata a Roma il 5 giugno 1976 ed è legata sentimentalmente a Walter, un pilota. I due si sono conosciuti a Favignana, nelle Egadi, e sono genitori di un bimbo nato nel 2014.