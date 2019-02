Chi è Cristina D'Avena, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

LA VITA PRIVATA DI CRISTINA D'AVENA

Cristina D’Avena, nata a Bologna nel 1964, in diverse interviste ha ammesso di non aver mai voluto diventare madre. La cantante, infatti, ha preferito dare precedenza al suo lavoro. Recentemente a Intimità ha spiegato: «Non mi sono resa conto del tempo. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci». E, ancora: «Purtroppo mi sono un po' persa. È stato talmente un susseguirsi di cose, di situazioni, di emozioni. Settecento sigle cantate non sono cosa da poco. Non mi sono resa conto che il tempo scorreva veloce. Mi dicevo 'Tanto c'è tempo'. Invece il tempo mi è sfuggito di mano. O forse non mi sono voluta fermare io, chissà.». D'Avena è legata dal 2015 con Massimo Palma, titolare della società di spettacolo Crioma.