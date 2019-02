Chi è Diodato, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Il primo maggio di quello stesso anno si esibisce al "contro-concerto" di Taranto. Nel 2014 la prima partecipazione a Sanremo tra le nuove proposte con il brano Babilonia che ottiene il secondo posto, dietro Rocco Hunt ottenendo però il premio della giuria di qualità. Diodato torna a Sanremo nel 2018 con la canzone Adesso, interpretata con Roy Paci, e si classifica all'ottavo posto.

LA VITA PRIVATA DI DIODATO

Diodato è un artista molto riservato e, per questo, si sa ben poco sulla sua vita privata. In passato si è parlato di una sua presunta relazione con il giudice di X Factor Levante. Lui stesso, a tal proposito, aveva dichiarato a Gay.it: «​Certe cose andrebbero vissute nella vita reale e non in quella mediatica, piuttosto che in quella ‘social’. Perché dover condividere sempre tutto? Si chiama vita privata e in quanto tale vorrei che tutto restasse così. Privato. Mio. Nostro. Con questo, naturalmente, non sto confermando nulla».