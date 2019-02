Chi è Eleonora Abbagnato, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 ha come regista Duccio Forzano, con una splendida scenografia di Francesca Montinaro reduce da quella realizzata nell'edizione 2013. Per quel che riguarda la direzione musicale, Geoff Westley ha il compito, come nel 2018, di sovraintendere e ottenere un eccellente risultato. Ecco allora che nella prima serata sono previste le esibizioni di 24 cantanti, mentre nella seconda e nella terza avremo dodici e dodici canzoni e invece venerdì 8 febbraio è l'appuntamento dedicato ai duetti. Conclude la gara la serata finale del 9 febbraio in cui sono riproposti tutte e 24 le canzoni al fine di ottenere il brano vincitore. Durante la quarta serata della 69esima edizione del Festival dedicata ai duetti, quindi, ogni artista deve essere accompagnato da un ospite e per l'occasione presenta una versione nuova del proprio pezzo musicale. Ed è in questa occasione che sul palco dell'Ariston è attesa una étoile della danza come Eleonora Abbagnato. La danzatrice è infatti destinata ad accompagnare la canzone «Aspetto che torni» di Francesco Renga e Bungaro.

IL SUCCESSO DI ELEONORA ABBAGNATO

Inizia molto giovane come ballerina la bella e brava Eleonora Abbagnato. Infatti, a 11 anni balla in tv nel programma di Pippo Baudo. In seguito, continua gli studi di ballo presso diverse scuole francesi. Si susseguono le audizioni che mescolate al suo grande impegno e ad una notevole bravura e disinvoltura la portano ad organizzare delle tournée. Alla fine, entra in modo permanente nel corpo di ballo dell'Opéra di Parigi e fino al 2001 la sua carriera è in rapida ascesa perché diventerà prima ballerina. Ma Eleonora Abbagnato è stata anche attrice nel film "Il 7 e l'8" e nel 2009 è ospite al Festival di Sanremo. Nominata étoile dell'Opera di Parigi diventa pure caposquadra in Amici.

LA VITA PRIVATA DELLA BALLERINA

Il 13 giugno 2011 Eleonora Abbagnato sposa Federico Balzaretti, calciatore della Nazionale Italiana e del Palermo. Diventa mamma di Julia, anche se la famiglia della coppia è fin da subito assai numerosa dato che Federico ha due figlie avute dalla ex compagna Jessica. Eleonora però nel 2015 avrà un altro bimbo, Gabriel.

CHI È ELEONORA ABBAGNATO

Eleonora Abbagnato è una ballerina, nata il 30 giugno 1978 a Palermo. È alta 170 cm e pesa 52 kg. Elegante, raffinata e dallo splendido sorriso accompagna il duetto Renga e Bungaro al prossimo e ormai imminente Festival di Sanremo 2019.