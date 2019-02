Chi è Ermal Meta, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Quest'anno alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019, in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai Uno, gareggia anche Simone Cristicchi. Il cantante l’anno scorso è salito sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti, per cantare insieme ad Ermal Meta e Fabrizio Moro. Quest’anno, invece, sarà la volta di Ermal Meta di accompagnare il ‘collega’ nella serata dei duetti. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su Ermal Meta: chi è, la biografia, la vita privata e altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI ERMAL META

Ermal Meta è nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981. All’età di 13 anni, si è trasferito a Bari insieme alla mamma, il fratello e la sorella, dopo aver troncato i rapporti con il padre violento. Ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra, per poi entrare a far parte degli Ameba 4 come chitarrista. Con loro, ha partecipato a Sanremo 2006, tra i giovani, venendo eliminato la prima serata. Dopo poco tempo la band si scioglie. Nel 2007 fonda La Fame di Camilla, realizzando con loro tre album. La band partecipa a Sanremo 2010 con ‘Buio e luce’ e suona all’Heineken Jammin’ Festival, sullo stesso palco di The Cranberries, Aerosmith e Stereophonics. Dopo lo scioglimento del gruppo, Ermal Meta scrive alcuni testi di successo per Marco Mengoni, Francesco Renga, Emma e tanti altri. Partecipa a Sanremo con il brano ‘Odio le favole’, nella sezione Giovani e, nel 2016, viene pubblicato l’album Umano. Nel 2017 partecipa a Sanremo 2017 con il brano 'Vietato morire’, presente nell’album omonimo, classificandosi terzo. Nel 2018, ha partecipato a Sanremo, insieme a Fabrizio Moro, con 'Non mi avete fatto niente'. I due vincono nella sezione 'Big'.

LA VITA PRIVATA DI ERMAL META

Ermal Meta è stato fidanzato per 9 anni con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. I motivi della loro rottura sono tuttora sconosciuti. A lei sono dedicate le canzoni 'Ragazza Paradiso' e '9 primavere'. Ha avuto un’infanzia molto difficile: nella canzone 'Lettera a mio padre' parla proprio del padre violento. Gli manca un esame per laurearsi in Lingue.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI ERMAL META: ALTEZZA E CAPELLI

Ermal Meta è alto 1,78 cm e porta i capelli medio lunghi, ricci. Ha un piercing vicino al sopracciglio sinistro e ha una schiera di fan particolarmente affezionate: nei suoi concerti, infatti, sono quasi tutte donne.