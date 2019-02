Chi è Fabrizio Moro, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 è quasi vicino e in molti non attendono altro che di assistere alle esibizioni dei cantanti in gara. Tra tutti anche il cantante Ultimo con 'I tuoi particolari'. Con lui, nella serata dei duetti, anche Fabrizio Moro. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su di lui: chi è, la biografia, la vita privata e le alte curiosità.

LA BIOGRAFIA DI FABRIZIO MORO

Fabrizio Moro è nato a Roma il 9 aprile 1975. Nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 12 album, tra cui nove in studio, uno dal vivo e due raccolte. Ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo. La prima volta, nel 2000, con il brano 'Un giorno senza fine'. Successivamente, nel 2007, ha calcato nuovamente il palco dell'Ariston con il brano 'Pensa', vincendolo nella sezione ‘Giovani’. Dopo avervi partecipato altre due volte con 'Eppure mi hai cambiato la vita' e 'Non è una canzone', partecipa al Festival anche nel 2017 con la canzone ‘Portami via’, vincendo nella sezione 'Big'. Nel 2018, ha partecipato a Sanremo, vincendolo con Ermal Meta, cantando la canzone 'Non mi avete fatto niente'.

LA VITA PRIVATA DI FABRIZIO MORO

Fabrizio Moro vive da anni con Giada, laureata in Architettura d’interni alla Sapienza di Roma. La coppia ha due figli: Libero, nato nel 2009, e Anita, nata nel 2013.

LA CARTA DI IDENTITÀ DI FABRIZIO MORO: ALTEZZA, PESO, CAPELLI

Fabrizio Moro è del segno dell’Ariete, pesa 84 chili ed è alto 1,80 cm. Porta i capelli corti, scuri, con un po’ di barba. Da sempre è molto apprezzato dal pubblico femminile.