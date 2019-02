Chi è Giovanni Caccamo, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 quest’anno prevede un’unica gara in cui ci saranno big e nuove proposte. Tra i cantanti in gara c'è anche Patty Pravo in coppia con Briga, ex alunno del talent Amici. Con loro, nella serata dei duetti, c'è Giovanni Caccamo. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su di lui: chi è, la biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI GIOVANNI CACCAMO

Giovanni Caccamo comincia a cantare da molto piccolo e, nel 2009, fa la sua prima esperienza in Rai con il programma Music Gate. Nel 2010, invece, prende parte ai casting della quarta edizione di X Factor, ma viene scartato da Mara Maionchi. Nel 2013, pubblica il suo primo singolo, L’indifferenza, prodotto da Franco Battiato e Pino Pinaxa Pischetola. Nel 2015, partecipa al Festival di Sanremo, vincendo la sezione Giovani con il brano Ritornerò da te. Partecipa a Sanremo una seconda volta, nel 2016, con Via da qui, cantata insieme a Deborah Iurato, classificandosi al terzo posto. Quest’anno partecipa alla serata dei duetti di Sanremo 2019, cantando Un po’ come la vita.

LA VITA PRIVATA DI GIOVANNI CACCAMO

Della vita privata di Giovanni Caccamo si sa ben poco. Durante Sanremo 2016, qualcuno aveva ipotizzato un flirt con la collega Deborah Iurato, da lui smentito poco dopo. La canzone Eterno è dedicata ai suoi nonni: «Si chiamano Nino e Maria, vivono in campagna vicino a Modica e a quasi novant’anni nei loro occhi c’è lo stesso amore del primo giorno».

LA CARTA D'IDENTITÀ DI GIOVANNI CACCAMO

Giovanni Caccamo è nato a Modica l’8 dicembre 1990. Ha 28 anni, è alto 1.88 e pesa 75 chili. Ha gli occhi castani e i capelli castani. Ultimamente porta anche una barba molto folta. E’ del Sagittario e ha un cane di nome Elsa a cui è molto legato.