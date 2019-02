Chi è Gué Pequeno, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Durante la quarta serata, il Festival di Sanremo 2019 presenta i 24 cantanti in gara in modo diverso. Infatti gli stessi si esibiranno con altri artisti nella serata dei duetti di venerdì 8 febbraio, per cantare insieme una versione alternativa del loro brano musicale. In particolare, Guè Pequeno duetta con Mahmood, che al Festival di Sanremo 2019 ha presentato il brano Soldi. Vediamo insieme chi è Guè Pequeno, la sua vita privata e il suo segno zodiacale.

LA BIOGRAFIA DI GUÈ PEQUENO

Guè Pequeno studia presso il liceo classico e si diploma, poi lavora in un magazzino dove conosce Marracash, un altro rapper. Nel 1997, grazie a Francesco Vigorelli, inizia la sua carriera con il gruppo Sacre Scuole. Ma il gruppo, dopo un primo disco, cambia il nome in Club Dogo che si trasforma in un trampolino di lancio, con 7 album e diversi singoli, fino al 2014. Da qui in poi, Guè Pequeno diventa solista e crea Tanta Roba, un’etichetta discografica, incidendo nel frattempo Il Ragazzo D’oro, che ha ottenuto il disco d’oro. In seguito, escono 4 album, tra cui "Bravo Ragazzo", che gli fanno guadagnare un altro disco d’oro e ben tre dischi di platino.

LA VITA PRIVATA DI GUÈ PEQUENO

Il nome Guè di Guè Pequeno significa guercio siccome il bravo rapper ha una ptosi palpebrale che non gli permette di aprire per bene l’occhio sinistro. Questo piccolo handicap ora è diventato una caratteristica dell'artista. E' figlio unico di Marco e Michela Fini, entrambi giornalisti. Ha vissuto fin da giovanissimo diverse storie sentimentali e nel 2018 ha pubblicato Guerriero, la sua autobiografia. Vive a Lugano, in Svizzera, tranquilla città dove ama rilassarsi e allontanarsi dallo stress.l

LA CARTA D'IDENTITÀ DI GUÈ PEQUENO

Cosimo Fini è Guè Pequeno, produttore discografico e noto rapper italiano, nato a Milano il 25 dicembre 1980, è alto 188 cm e pesa 81 kg. Il Capricorno è il suo segno zodiacale.