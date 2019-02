Chi è Irene Grandi, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Irene Grandi calca il palcoscenico del Festival di Sanremo 2019 nella serata dei duetti. Un ritorno atteso per una voce importante e affermata della canzone italiana, un'artista salita nell'Olimpo delle autrici e cantanti più apprezzate che, negli anni, ha collaborato con Pino Daniele, Claudio Baglioni, Vasco Rossi. La raffinata cantautrice partecipa al Sanremo nella serata dei duetti insieme a Loredana Bertè, con cui canta Cosa ti aspetti da me. Un'inedita collaborazione tra due cantanti accomunate da una grinta fuori dal comune.

LA BIOGRAFIA DI IRENE GRANDI

Una lunga serie di successi punteggia la vita della bravissima cantante Irene Grandi, da anni acclamata dal grande pubblico. Inizia la sua carriera a 24 anni con il pezzo scritto da Jovanotti per lei, TVB. Il successo arriva subito, l'anno dopo, con l'album In vacanza da una vita. Ma l'affascinante artista deve la sua notorietà e bravura a numerosi altri album e singoli oltre a collaborazioni con tanti altri famosi artisti. Utilizza generi musicali differenti come il pop, il blues e il rap, senza mai abbandonare il suo modo di cantare caratteristico e molto legato alla tradizione melodica italiana. Ha cantato anche in spagnolo, tedesco e francese ed è stata premiata con il disco di diamante, di platino e d'oro. Irene Grandi ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, ma è stata protagonista anche al Festivalbar, al Wind Music Awards e al programma Amiche in Arena.

LA VITA PRIVATA DI IRENE GRANDI

Dopo il primo marito Alessandro Carot da cui si è separata nel 2010, Irene Grandi dal 2015 ha ritrovato la felicità e la spensieratezza con l'avvocato toscano Lorenzo Doni con cui si è sposata a Oristano nel 2018. In chiesa la cantautrice si è esibita dedicando un Hallelujah al suo novello sposo. In una intervista la cantante ha dichiarato che Doni per lei è il compagno giusto con cui trascorrere tutta la vita assieme.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI IRENE GRANDI

Irene Grandi nasce il 6 dicembre 1969 a Firenze, sotto il segno del Sagittario, è alta un metro e 66 cm e pesa 60 kg. Minuta, dall'aspetto elegante e composto, ma grintoso allo stesso tempo, sembra rispecchiare nel suo aspetto fisico il profilo della sua espressione artistica.