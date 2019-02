Chi è Jack Savoretti, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

A duettare con gli Ex-Otago, gruppo musicale italiano nato a Genova, sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, nella serata di venerdì 8 febbraio 2019, c'è Jack Savoretti. Durante questa quarta serata, i cantanti in gara, si esibiscono con un ospite rivisitando Solo una canzone.

LA BIOGRAFIA DI JACK SAVORETTI

La carriera musicale del cantante Jack Savoretti inizia all’età di 16 anni quando incomincia a suonare la chitarra. Nell’anno 2005 Savoretti collabora con la cantautrice Shelly Roole, in un brano che verrà pubblicato in un suo album del 2005. Due brani del cantante vengono scelti per essere utilizzati una come colonna sonora della serie tivù One Tree Hill e una nel film 4 amiche e un paio di jeans 2. Ha pubblicato diversi album di cui uno, edito nel 2006, interamente dedicato alla moglie.