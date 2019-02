Chi è Manuel Agnelli, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

LA BIOGRAFIA DI MANUEL AGNELLI

Manuel Agnelli è nato il 13 marzo 1966. La sua carriera è cominciata subito dopo il diploma, quando con Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi ha fondato gli Afterhours. Nel corso degli anni, alla band si sono uniti altri membri, da Davide Rossi a Xabier Iriondo, mentre altri se ne sono andati. Tra i successi degli Afterhours figurano Voglio una pelle splendida, Quello che non c'è, Dentro Marylin, Non è per sempre e Ossigeno. Manuel Agnelli negli ultimi anni ha anche intrapreso un percorso televisivo che l'ha portato, da settembre 2017, a veste i panni del giudice nel talent show canoro X Factor, insieme a Mara Maionchi, Fedez e Levante. Nel 2018 è stato confermato, insieme con Mara Maionchi, Fedez e Asia Argento, sostituita infine da Lodo Guenzi.