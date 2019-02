Le pagelle della quarta puntata di Masterchef 2019

PROVA ESTERNA: LA QUINCEAÑERA

Durante la prova esterna Giovanni, vincitore dell'invention test, è il capitano della squadra rossa e decide la squadra avversaria, la blu. La sfida consiste nel cucinare due menù per la Quinceañera, il 15esimo compleanno di una ragazza sudamericana, Giorgia. I due menù sono entrambi basati su una cucina fusion italo-americana: per la squadra blu è di pesce, per quella rossa di carne. Vincono i blu, ma riteniamo che la squadra rossa fosse organizzata e capitanata meglio. Per quanto la prova esterna sia sempre abbastanza noiosa, è utile per misurare la capacità di un potenziale chef di stare in una brigata, fondamentale in cucina. I rossi perdono e devono affrontare il pressure test, tranne Giovanni che, come capitano, sceglie di salvarsi.