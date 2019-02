Chi è Morgan, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

LA BIOGRAFIA DI MORGAN

Le prime composizioni di Morgan risalgono all’età di 9-10 anni. Tra i musicisti da cui ha tratto ispirazione ci sono i Depeche Mode, David Bowie, i Police, i Duran Duran, Lou Reed e Doors. Nel 1991, insieme ad Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi, sostituito in seguito da Livio Magini, e Stefano Panceri, sostituito poi da Sergio Carnevale, fonda i Bluvertigo. La band debutta nel 1994 con il singolo Iodio, classificandosi al terzo posto nella sezione Giovani. Tanti gli album pubblicati negli anni fino al 2003, anno in cui Morgan esce con l’album da solista Canzoni dell’appartamento, vincendo la targa Tenco come migliore opera dell’anno. Nel 2008 partecipa a X Factor, in onda su Rai Due, nel ruolo di giudice. Nel 2017, entra a far parte della squadra di Amici come direttore artistico del serale. Quest’anno lo vedremo sul palco dell’Ariston, nel duetto con Achille Lauro.

LA VITA PRIVATA DI MORGAN

Morgan non ha concluso il liceo classico Bartolomeo Zucchi di Monza, decidendo di conseguire un diploma di maturità professionale presso l'Ipsia-istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato G. Meroni di Lissone. Morgan è stato legato sentimentalmente ad Asia Argento per sette anni, fino al 2007. I due hanno avuto una figlia, Anna Lou, nata nel 2001. Nel 2012, ha avuto un’altra figlia, Lara, nata dalla storia d’amore con Jessica, una delle concorrenti di X Factor 5.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI MORGAN

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Ha 46 anni, è alto 1,74 cm e pesa 64 chili. Ha cambiato look tante volte nel corso degli anni. Adesso, porta i capelli corti e bianchi col ciuffo.