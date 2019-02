Chi è Neri Marcorè, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

In occasione del Festival di Sanremo 2019 anche Neri Marcorè sarà presente, nella serata dei duetti. La manifestazione canora nazionale ripropone nell'appuntamento di venerdì 8 febbraio tutti i 24 cantanti in gara in una veste diversa. Gli stessi brani saranno rivisitati e ogni cantante verrà accompagnato da un ospite. Ecco allora che a far coppia con Nek sarà proprio Neri Marcorè, un autentico talento, sia come attore di film e di teatro, che come imitatore o conduttore di programmi televisivi. La sua voce lo ha portato a lavorare anche come doppiatore e cantante.

LA BIOGRAFIA DELL'ARTISTA

Neri Marcorè a soli 12 anni ha già partecipato a diversi spettacoli condotti da Giancarlo Guardabassi. Poi nel 1988 ha preso parte a La corrida, vincendo. In seguito, ha ottenuto il diploma di interprete parlamentare di tedesco e inglese e si è iscritto come concorrente a Stasera mi butto. È stato poi incuso nel programma di Rafaella Carrà intitolato Ricomincio da due, su RaiDue e successivamente eccolo a Ciao weekend. Ha studiato e frequentato le sale di doppiaggio per imparare il mestiere e diventare presto doppiatore, debuttando anche in teatro. Ha condotto egregiamente per 10 anni il telequiz Per un pugno di libri, mentre nel 2003 la sua interpretazione nel film Il cuore altrove, di Pupi Avati, gli è valsa la nomination al David di Donatello come migliore attore protagonista. Ha ottenuto un'altra nomination ai David di Donatello ed eccolo nel 2007 recitare nel film Lezioni di cioccolato. Ha lavorato nel programma Parla con me su RaiTre e ha imitato egregiamente Luciano Ligabue, Zapatero, Jovanotti, Antonio Di Pietro, Alberto Angela e tanti altri. A teatro ha presentato lo spettacolo Un certo signor G. in onore di Giorgio Gaber cantando le sue canzoni, per prendere parte in seguito allo spettacolo di teatro Attenti a quei due con Luca Barbarossa. Ha cantato pure con Claudio Baglioni nella canzone Al mercato. Nel 2010 ha recitato nel film La scomparsa di Patò e nella fiction Questo nostro amore; ha partecipato anche al Festival di Sanremo condotto da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio in veste di ospite.

IL PRIVATO DI NERI MARCORÈ

Lontano dai riflettori Neri Marcoré diventa riservato, per vivere tranquillo la quotidianità. La sua fidanzata Selene è diventa sua compagna di vita: i due si sono sposati ormai 20 anni fa. Hanno tre figli: Arianna, Elia e Nicola. Ma Neri non parla tanto della sua famiglia quanto piuttosto dell’Ascoli e della Juventus di cui è un gran tifoso. Ama il tennis tantissimo e gioca spesso.

LA SUA CARTA D'IDENTITÀ

Neri Marcorè è nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, il 31 luglio 1966. Appartiene al segno zodiacale del Leone ed è alto 190 cm con un peso di 85 kg. I suoi occhi e capelli sono castani: a contraddistinguerlo sono il suo impegno, la sua volontà e la tenacia per ottenere un traguardo. Proprio per questo si è distinto con largo successo come attore, conduttore, doppiatore, imitatore, cantante e comico.