Chi è Rocco Hunt, ospite alla sera duetti di Sanremo 2019

LA CARRIERA DI ROCCO HUNT

Rocco Pagliarulo, conosciuto agli inizi della sua carriera come Hunt Mc, a soli 11 anni comincia a muovere i primi passi nella scena hip hop, partecipando a varie gare di freestyle. Nel 2010 pubblica A' music è speranz, il primo mixtape con la Dint Recordz. Nel 2011 esce Spiraglio di periferia. Nel 2013 con la Sony Music pubblica il secondo album Poeta Urbano. Il rapper però arriva alla popolarità nel 2014 quando vince la 64esima edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove proposte con il brano Nu juorno buono, la prima canzone rap a imporsi nella sezione giovani. Il singolo fa parte dell'album 'A verità - - pubblicato il 25 marzo del 2014 e al quale hanno partecipato i rapper Clementino, Noyz Narcos, Ensi, Gemitaiz, MadMan e Nitro e i cantautori Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile. Il disco è un successo e debutta in prima posizione nella classifica italiana. Nel settembre 2015 è uscito il singolo Vene e vvà tratto dal suo terzo album SignorHunt che vede come ospiti ancora Clementino e Avitabile. Ha pubblicato diversi singoli. L'ultimo distribuito per il ddownload digitale è Tutte 'e parole nel quale Rocco Hunt torna a cantare in dialetto campano.

LA VITA PRIVATA DI ROCCO HUNT

Rocco nasce a Salerno il 21 novembre 1994 ed è cresciuto nel quartiere Pastena. Il 19 marzo 2017, il giorno della festa del Papà, è diventato padre del piccolo Giovanni. «Quale migliore festa del Papà potevo chiedere?», ha scritto il rapper su Facebook, «Benvenuto al Mondo Little Jhonny». Il nome Giovanni è stato scelto in onore del nonno.