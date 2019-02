Chi è Roy Paci, ospite della serata duetti di Sanremo 2019

In diretta su RaiUno, dal 5 al 9 febbraio 2019, va in onda il Festival di Sanremo, che vede come direttore artistico Claudio Baglioni. A duettare con il cantante e musicista Roy Paci, sul palco del Teatro Ariston, ci saranno i Negrita, un gruppo musicale rock italiano che si è formato all'inizio degli Anni 90. Roy Paci ha partecipato al Festival di Sanremo nell’anno 2018, in coppia con il cantautore Diodato con la canzone Adesso.

LA BIOGRAFIA DI ROY PACI

Il primo approccio con la musica di Roy Paci arrivò all’età di 10 anni, quando iniziò a suonare la tromba, esibendosi nella banda della sua città. Nel 2003 Roy Paci ha ricevuto il famoso “Premio Carosone”. Negli anni 2006 e 2007 due delle sue canzoni sono state scelte per diventare le sigle del programma tivù Zelig, che lo ha visto come ospite fisso, con la sua band dei “Retuska”. Tra le collaborazioni più importanti del musicista ci sono Piero Pelù, Samuele Bersani, Daniele Silvestri e i Negrita.

LA VITA PRIVATA DI ROY PACI

Nel settembre del 2018, a Palermo, Roy Paci si è sposato con la sua storica compagna Giovanna Schittino, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice culturale. I due si sono conosciuti durante un concerto del cantante, dove la sua attuale moglie era tra i fan. A sposare la coppia è stato il sindaco di Palermo e tra i numerosi invitati al matrimonio c’erano Daniele Silvestri e Pau dei Negrita.