Chi è Alessandro Quarta, ospite della serata duetti a Sanremo 2019

Il Volo quest’anno è tornato a calcare il palco dell’Ariston, dopo aver vinto il Festival nel 2015 con il brano Grande Amore. Quest'anno si esibiscono con la canzone La musica che resta. Ad accompagnare il trio, nella serata dei duetti, è il violinista Alessandro Quarta: ecco un breve articolo che racconta chi è, la sua biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DEL VIOLINISTA ALESSANDRO QUARTA

Alessandro Quarta fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo all’età di 6 anni come attore teatrale, per poi lanciarsi nel mestiere di doppiatore. Per quanto riguarda la musica, ha collaborato per 15 anni con un gruppo di musica medioevale dal nome Ensemble Micrologus, con il quale ha svolto attività concertistica in Italia e all'estero. Collabora anche con Giovanna Marini. Nel 2006, invece, ha fondato il gruppo Quarta Dimensione, scrivendo composizioni originali e rielaborazioni musicali. Al Festival di Sanremo 2019 accompagna il Volo nella canzone La musica che resta.

LA CARRIERA DI ALESSANDRO QUARTA

Nella sua carriera di doppiatore, diventa la voce del personaggio Disney Topolino, ricevendo anche il riconoscimento "Premio Speciale Mickey 90 - Voce Ufficiale di Topolino" dalla Walt Disney Company. Attualmente sue sono le voci di Chris McLean nel franchise canadese di A tutto reality e di Miss Piggy nei Muppet. Al cinema, invece, ha dato la voce ad attori del calibro di Casey Affleck, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Sarsgaard, Ethan Hawke ed Ed Helms.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI ALESSANDRO QUARTA

Alessandro Quarta è nato a Roma il 17 maggio 1970, ha 48 anni ed è del segno del Toro.