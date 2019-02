Le battute e le gaffe della quarta serata di Sanremo 2019

LE GAG PIÙ RIUSCITE LIGUABUE E LA SPONTANEITÀ DI PATTY PRAVO

Insomma è stata dura arrivare alle gag vere. Ma a dir la verità le migliori non sono venute da comici e conduttori, ma per esempio da un super ospite come Ligabue che ha chiesto a Bisio di poter scendere la scale e fare un ingresso trionfale, salvo poi lamentarsi della scenografia. Così Liga è stato annunciato da Claudio Bisio in un crescendo: prima l'ingresso dalle quinte, poi dalla scala, poi dalla scala con una chitarra gigante, infine su un trono con un mantello rosso bordato di ermellino. E ancora c'è stata la mitica Patty Pravo, che sulla falsa riga di Ornella Vanoni che prima di lei si era lamentata con la Raffaele per le imitazioni, si è divertita a imitare la comica che a sua volta la imitava: uno spettacolo. Le gag preparate e scritte invece hanno deluso. Anche quelle che hanno coinvolto il direttore artistico, per esempio con la Raffaele che ha comprato una chitarra in saldo pur di duettare con Baglioni in Giochi proibiti, ma mancano le corde. «Qui finisce la mia carriera»dice sconsolato Baglioni. «Ma inizia la mia», risponde Virginia, chiudendo una gag da archiviare.