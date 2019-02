Cinque canzoni di Ligabue, ospite della quarta serata di Sanremo 2019

A marzo aveva detto che doveva prendersi una pausa. Quindi l'esibizione dell'8 febbraio di Ligabue, ospite della quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, è ancora più attesa. Cantautore, regista, scrittore, produttore, le definizioni per Ligabue si sprecano. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto più di 60 premi tra cui una Targa Tenco, un premio Tenco e ha segnato il record di pubblico pagante per un solo concerto con l'evento di CampoVolo, superato solo dal concerto celebrativo di Vasco Rossi. Scoperto da Pierangelo Bertoli, unico nel suo stile, il rapporto del cantante emiliano con l'Ariston ha un solo precedente. Si era esibito sullo stesso palco il 22 febbraio nel 2014 nella Finale dell' edizione presentata Fabio Fazio e la sua presenza era stata all'insegna della celebrazione di Fabrizio De André di cui aveva infatti cantato la mitica Creuza de ma'. E quest'anno torna per un altro grande omaggio a Francesco Guccini e per cantare Dio è morto. Qui sotto trovate alcuni dei suoi più grandi successi da Certe Notti a Il Sale della Terra compresa l'esibizione a Sanremo e Luci d'America.