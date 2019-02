La scaletta della quarta serata di Sanremo 2019

Sarà Luciano Ligabue la star della penultima serata del 69esimo Festival di Sanremo, in programma l'8 febbraio e caratterizzata dai duetti dei 24 artisti in gara. Il rocker reggiano - che torna all'Ariston dove emozionò nel 2014, al suo debutto assoluto al Festival - proporrà tra l'altro un omaggio a Francesco Guccini, in duetto con Claudio Baglioni. La presenza a Sanremo lancia il 2019 come l'anno del grande ritorno di Ligabue: l'8 marzo esce il nuovo album Start, 12esimo disco di inediti, anticipato dal primo singolo Luci d'America che da tre settimane consecutive è il brano più trasmesso dalle radio, mentre il 14 giugno parte da Bari lo Start tour che porterà la rockstar negli stadi di tutta Italia.

FABRIZIO MORO CON ULTIMO, ERMAL META CON SIMONE CRISTICCHI

Serata, come detto, dedicata ai duetti: i 24 artisti interpreteranno il brano in gara con amici e ospiti. Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo; Ermal Meta con Simone Cristicchi; Brunori Sas con gli Zen Circus; Manuel Agnelli con Daniele Silvestri; Beppe Fiorello con Paola Turci; Neri Marcorè con Nek; Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti; Rocco Hunt e i Musici cantori di Milano con Boomdabash; Gué Pequeno con Mahmood; Irene Grandi con Loredana Bertè.

NADA CON MOTTA E MORGAN CON ACHILLE LAURO

Syria salirà sul palcocon Anna Tatangelo; Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga; Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita; Nada con Motta; Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa; Noemi con Irama; Giovanni Caccamo con Patty Bravo e Briga; Jack Savoretti con Ex-Otago; Morgan con Achille Lauro; Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade; i Sottotono con Nino D'Angelo e Livio Cori; Diodato e Calibro 35 con Ghemon; Biondo con Einar; Il violinista Alessandro Quarta con Il Volo.

PREMIO SPECIALE AL MIGLIOR DUETTO

Al miglior duetto andrà un premio speciale. Cambia la modalità di voto: il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Non vota più la demoscopica. A fine serata verrà messa a punto una nuova classifica, in base alla media tra le percentuali di voto ottenute durante la quarta serata (duetti) e quelli delle serate precedenti.