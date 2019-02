Chi sono i Sottotono, ospiti della serata duetti a Sanremo 2019

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019, Nino D’Angelo e Livio Cori si esibiscono, nella serata dei duetti, insieme con i Sottotono, sulle note del brano Un'altra luce. A proposito dei suoi compagni di palco, Livio Cori ha detto: «Sono il mio background. Ho voluto fare due magie in questo Festival, grazie alla mia capacità di persuadere: Nino, che è una parte delle mie ispirazioni, e i Sottotono che lo sono stati. Il brano ha un’influenza r’n’b e molto soul: loro sono stati precursori di questa musica in Italia negli Anni 90, poi sono stati sciolti per un lungo periodo e io li ho riuniti per questo evento. Non ci credo ancora ma loro ci sono e faremo una cosa incredibile».

LA BIOGRAFIA DEI SOTTOTONO

I Sottotono nascono nel 1994 dall’unione del rapper Tormento, Nega, Fish e Dj Irmu. Il gruppo fa il suo esordio con la compilation Nati per rappare, pubblicando contemporaneamente l’album Soprattutto sotto. L’apice del successo per la band arriva tra il 1994 e il 2001 con brani come Amor de mi vida, Solo lei, Mezze verità e Coscienza interiore. Dopo il primo album Nega e Dj Irmu lasciano il gruppo. Restano solo Tormento e Fish che, dopo Sanremo 2001, decidono di intraprendere la carriera da solisti.