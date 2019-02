Sospetti di plagio per Rolls Royce di Achille Lauro

I TERMINI DEL RICORSO CONTRO ACHILLE LAURO

«Il ricorso non solo contiene una richiesta di inibitoria della violazione deldiritto d'autore; ma anche l'estromissione dell'artista dalla gara e la sospensione del Festival di Sanremo», ha spiegato l'avvocato Biagio Narciso. Il legale della band non ha però voluto specificare la sede giudiziaria in cui è stato depositato l'atto di accusa. Narciso ha inoltre specificato che se «la Commissione esaminatrice dei testi di Sanremo, non si è accorta del presunto plagio potrebbero esserci altri casi analoghi, che non conosciamo e non è corretto nei confronti di chi paga il canone Rai». Il legale ha anche inviato una diffida alla casa discografica di Lauro, al regista di YouTube, al coautore e a Claudio Baglioni.

SONY ESCLUDE OGNI POSSIBILE PLAGIO

Intanto in difesa del cantante in gara al Festival è arrivata Sony Music. La casa discografica di Achille Lauro ha escluso categoricamente che Rolls Royce sia un plagio. A riportarlo è stata l'agenzia di stampa Ansa che ha appreso la notizia da ambienti vicino all'artista. Per quanto riguarda la possibile esclusione del rapper, il regolamento del Festival parla chiaro. Al capitolo esclusioni, i ricorsi possono essere presentati entro e non oltre 24 ore dalla prima esecuzione ufficiale.