Sanremo e il trionfo dello Strapop

LA FIGURA DELL'INTELLETTUALE ORA VIENE OSTEGGIATA

Ovviamente non da oggi la seconda la fa da padrona. Nel contempo i colti, gli intellettuali, gli spiriti eletti da sempre si lamentano della barbarie culturale delle masse. Gli anatemi di Benedetto Croce e di Th. W. Adorno nei confronti dell’industria culturale fanno il paio con i giudizi tranchant dei grandi Maître à penser: da Foucault a Habermas, da Pasolini a Umberto Eco: ultimo degli “apocalittici” a scagliarsi contro “ gli imbecilli del web”. La contrapposizione fra colti (pochi) e incolti (tanti), che permane, ha tuttavia cambiato segno e caratteristiche, in modo sostanziale, in anni recenti. La novità che vediamo nitidamente ora è che la cultura alta che prima era osteggiata, ma rispettata, ora non è più riconosciuta ed addirittura vilipesa. Ma non solo: c’è molto di più e di peggio. È la figura stessa di scienziato e di intellettuale che viene rigettata: perché valore non più in corso, come la lira. C’era una volta, ma ora c’è l’euro. Contestuale a questo disconoscimento dell’esistenza di livelli superiori di sapere/saperi, si registra poi l’emergere di una o forse più sottoculture che lungi dal considerarsi minoritarie e in opposizione alla cultura egemone si pensano e si comportano da culture dominanti.