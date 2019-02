Sanremo e l'ipocrisia di Baglioni sui giovani

BAGLIONI E LA MUTAZIONE GIALLOVERDE DELLA RAI

Claudio Baglioni, alla conferenza stampa conclusiva, è un po' cotto. Fa uno strano discorso sociologico e non freschissimo sui giovani, questi giovani che non hanno spazi, perché i padri non si tolgono. Detto da uno che a 70 anni, poco meno, non molla il timone di un Sanremo che vorrebbe per il terzo anno, che forse gli daranno, però non è ancora detto perché, la mettessero come vogliono, parlassero pure di lavoro impostato sui tempi lunghi, che non si capisce poi quali siano, ma la verità è che dagli ascolti ci si aspettava di più: la raccolta pubblicitaria per quest'anno è salva, salita di 5 milioni, ma le preoccupazioni sono tutte per il settantennale del 2020. Chi vivrà vedrà, ma nelle segrete stanze stanno già valutando, ipotizzando. C'è anche da capire che succede nelle stanze ancor più segrete. Perché la faccenda è semplice: Baglioni è percepito, se non altro, come espressione del vecchio potere, del Pd renziano e boschiano, scalzato dai caballeros gialloverdi, qui a RaiUno grillini, segnatamente, e la cosa si è avvertita, ha creato problemi a vari livelli e anche a lui. E se tutto si rimescola ancora, tra qualche mese, anche il futuro della settantesima edizione del Festival di Sanremo diventa una raggiera di ipotesi.

IL PREMIO DEGLI ORCHESTRALI? IN POLE CRISTICCHI

Stamattina comunque sono tutti in riserva: Virginia Raffaele è raffreddata, non parla, si limita a starnutire. Lei col freno tirato? «No, ho cercato un equilibrio, ma ho fatto tante cose». Claudio Bisio difende il monologo sui giovani scritto da Michele Serra, anni fa però: neanche una cosa fresca per l'occasione, ma qui, quest'anno, edizione su misura per i giovani, hanno ripescato l'avanspettacolo pernacchioso, le vecchie fattorie, mancava solo il Sarchiapone. «Ma io», dice Bisio, «non mi sono preso le libertà di Pio e Amedeo». Tu conducevi, in effetti. Neanche i giornalisti hanno più tanta voglia di far domande, ciacolano tra loro e Baglioni ne è infastidito. Ma che resta da dire dopo una settimana di parole? Stasera, per chiudere, tra i mille premi e targhe e riconoscimenti si darà anche quello per la migliore composizione, scelta dagli orchestrali. A orecchio, interpretando il famoso canto dell'uccellino, dovrebbe andare a Abbi cura di me di Simone Cristicchi.