Fischi e contestazioni contro la classifica di Sanremo 2019

Una pioggia di fischi ha salutato la lettura della classifica finale del Festival di Sanremo, fatta eccezione per i primi tre posti per i quali è stato riaperto il televoto. Il pubblico dell'Ariston ha inveito a gran voce soprattutto contro l'esclusione dai primi tre posti di Loredana Bertè, acclamata per tre esibizioni consecutive dall'intera platea. Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno fatto fatica a contenere la protesta del pubblico. Il meccanismo di voto, lo ricordiamo, prevede che il 50% sia appannaggio del televoto, il 30% della sala stampa e il 20% dela giuria di esperti.