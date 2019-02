Sanremo deve essere un festival di e per tutti

LE FASTIDIOSE DOMANDE DI CONTI A EZIO BOSSO

Personalmente, se proprio devo muovere una critica, ho trovato molto più fastidioso l'atteggiamento di Carlo Conti quando, in qualità di conduttore dell'edizione 2016, accolse il pianista Ezio Bosso, affetto da una patologia neurodegenerativa, come ospite. Mi chiedo infatti se di fronte a un musicista non disabile se ne sarebbe uscito con assiomi sconcertanti come: «Ezio....sei a Sanremo», come se il Maestro non ne fosse consapevole. Oppure se avrebbe rivolto domande di una banalità disarmante quali: «Il mondo ha bisogno di musica?», o: «Ma dove trovi tutta questa energia?», riferendosi ai numerosi spettacoli all'estero in cui l'artista avrebbe dovuto esibirsi. Come se per una persona con disabilità fosse più impegnativo trovare la grinta per sostenere i ritmi di una tournée. Ma chi l'ha detto? Sarà una questione soggettiva, no?

DANIELE SILVESTRI ACCOMPAGNATO DALL'INTERPRETE LIS

Critiche a parte, voglio usare questo spazio per citare quelle occasioni in cui Sanremo è diventato in qualche modo veramente il festival di e per tutti. Nell'edizione del 2013, per esempio, quando Daniele Silvestri salì sul palco accompagnato da un interprete Lis (Lingua italiana dei segni) che tradusse il testo di A bocca chiusa e di Il bisogno di te (ricatto d'onor), rendendoli comprensibili anche alle persone sorde. Non dovette ricorrere a chissà quale tecnologia, la sua “trovata” fu semplice, eppure nessuno ci aveva mai pensato prima nella storia della manifestazione canora più famosa d'Italia.