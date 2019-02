La classifica finale del Festival di Sanremo 2019

Mahmood ha vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante di origine egiziana, con il suo brano Soldi, ha preceduto Ultimo e Il Volo. «Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: è incredibile», è stato il commento a caldo di Mahmood. Ai piedi del podio, Loredana Berté, davanti a Simone Cristicchi e Daniele Silvestri. In coda, Anna Tatangelo, Einar e, al 24esimo e ultimo posto, la coppia composta da Nino D'Angelo e Livio Cori. Mentre la classifica finale si delineava, via via che scorrevano i nomi dei grandi esclusi dal terzetto che infine s'è giocato la vittoria, in platea e sala stampa si sono levati fischi e contestazioni, che hanno costretto i tre conduttori - Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio - a intervenire per cercare di ripristinare la calma.

