Trailer e recensione de Il Corriere-The Mule

1. LA VERA STORIA DEL CORRIERE LEO SHARP

La storia è ispirata alla vita di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra mondiale diventato uno dei corrieri più attivi al servizio del cartello di Sinaloa.

2. L'ALLARGIA DI CLINT ALLA MONOTONIA

Clint Eastwood a maggio festeggia il suo 89esimo compleanno e non sembra avere alcuna intenzione di andare in pensione. Il Corriere è stato girato in estate, dopo alcuni mesi di preparazione, e il montaggio è terminato all'inizio di novembre 2018. La star del resto è nota per lavorare velocemente e ama un aspetto in particolare della sua professione: «Ha degli alti e bassi, ma non c'è molta monotonia. Penso che molte persone si allontanino da questo mestiere proprio quando diventa monotono». Eastwood ha quindi ribadito che continua a imparare cose nuove: «Interpretare i problemi di qualcuno che non sei tu, o rappresentare le sue avventure, ti fa pensare a come ti comporteresti nella vita reale o cosa proveresti in quelle situazioni».

3. LA CANZONE ISPIRATA ALLE PAROLE DEL REGISTA

Della colonna sonora fa parte Don't Let the Old Man In di Toby Keith. Il cantautore ha raccontato che per scriverla si è ispirato a una chiacchierata avuta con Eastwood. Alla domanda di Keith su cosa gli desse la spinta per continuare a lavorare, Eastwood ha risposto: «Mi sveglio ogni giorno e non lascio entrare l'anziano». Il cantante è rimasto colpito da quelle parole e una volta tornato a casa ha scritto una canzone, inviandogliela e ottenendo una reazione entusiastica. Eastwood ha quindi deciso di utilizzarla per Il Corriere - The Mule perché la considerava perfetta per la storia.