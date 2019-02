Chi è Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019

Una vittoria a sorpresa, ma fino a un certo punto. Il 69esimo Festival di Sanremo è di Mahmood, che con la sua Soldi ha saputo conquistare pubblico e sala stampa a un ritmo travolgente e decisamente insolito dalle parti dell'Ariston. Una ventata di freschezza che ha silenziato la contestazione scatenatasi all'annuncio della classifica e, in particolare, dei primi tre nomi destinati a giocarsi il successo. Mahmood ha battuto la concorrenza del favoritissimo Ultimo, vincitore la scorsa edizione nella sezione Nuove proposte e de Il Volo, sponsorizzato alla vigilia dal vicepremier Matteo Salvini. Che chissà quanto apprezzzerà la vittoria dell'italianissimo Alessandro Mahmood all'anagrafe, figlio di padre egiziano e madre italiana. Non molto a giudicare dal tweet di perplessità col quale il ministro ha accolto l'esito del televoto che ha conesgnato il suo nuovo favorito Ultimo al secondo posto.