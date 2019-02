Le pagelle del look dei cantanti in gara a Sanremo 2019

Una breve considerazione generale. Non si era ancora visto un festival di Sanremo in cui i conduttori fossero vestiti peggio dei cantanti in gara e infinitamente peggio degli ospiti. «Come siamo eleganti», strilla in un momento imprecisato Claudio Bisio dal palco dell’ultima serata, purtroppo sbagliandosi. Per essere eleganti non ci si può muovere impacciati in uno smoking di broccato, e non bastano abiti da sera su misura di Giorgio Armani, benché fossero evidentemente studiati per ridisegnare i movimenti e minimizzare i rischi di uno scivolone di gusto (il signor Armani detesta le braccia a mulinello, le risate sguaiate, i capelli a cofana, tanto da occultare sempre le chiome delle sue modelle sotto eleganti acconciature). Virginia Raffaele ha ripreso controllo del proprio personaggio e della propria bellezza (che c’è, ed è innegabile) solo quando ha scelto, finalmente, uno smoking bianco, ha legato i capelli in una coda ordinata e ha controllato un po’ l’accento romanesco, che non aggiunge niente in simpatia e sgualcisce qualunque abito.