Audience e share della serata finale di Sanremo 2019

La serata finale del Festival di Sanremo 2019, che con la sua Soldi ha incoronato vincitore Mahmood, è stata seguita in media su Rai Uno da 10 milioni e 622 mila telespettatori con il 56.5% di share. Nel 2018 la finale del primo festival diretto da Claudio Baglioni aveva raccolto una media di 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share. Si conferma quindi il trend di ascolti in calo rispetto all'edizione precedente (un milione e mezzo di spettatori e circa due punti di share). La finale ha però guadagnato 10 punti percentuali rispetto alla quarta serata del festival, quella dedicata ai duetti. La prima parte dell'ultima serata di Sanremo 2019 (dalle 21.26 alle 23.51) ha avuto 12 milioni 129 mila spettatori con il 53.1%; la seconda (dalle 23.54 all'1.34) 8 milioni 394 mila con il 65.2%. Nel 2018 la prima parte della serata finale del festival aveva ottenuto 13 milioni 240 mila spettatori con il 54% di share, la seconda 10 milioni 401 mila con il 68.9%. Cresce invece il numero di utenti che ha seguito il Festival su RaiPlay: la diretta ha registrato una media di 560 mila media views a serata (2,8 milioni complessivamente), con un aumento del 24% rispetto alla 68esima edizione (450 mila a serata, 2,25 milioni in totale).