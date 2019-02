Memorie di un giornalista carogna di ritorno da Sanremo

Paturnie, direte voi. Può darsi, tanto più che il grosso degli inviati qui è una curiosa figura ibrida tra il reporter e il trafficone, quasi tutti hanno interessi “altri”, come li eufemizzano, da difendere nel sottobosco dell'affarismo musicale e discografico, per cui va a finire che in pratica scrivono pro domo propria. Senza dire di quelli che sono qui esclusivamente per fare le pubbliche relazioni, che sarebbe incensare, leccare chiunque da Baglioni alla Virginia alla direttora Teresa De Santis («È una bella direttora», ha detto uno, e ve lo giuro, a... se stesso). Come quel pollo del profondo Sud che invece di fare una domanda a Baglioni annunciava a tutta la sala stampa che «per me si chiude un ciclo, perché ti ho intervistato, Claudio, 31 anni fa ai miei esordi e lo rifaccio oggi». I suoi esordi, capite. Ma simili alienazioni non sorprendono qui a Sanremo, dove per una settimana siamo tutti alienati di default. Andare per feste a un Guastafestival carogna suona patetico, ma se non ci vado non mi trovo di fronte a Lodo, quello della "vecchia che balla", di cui va fiero tutt'oggi: «Abbiamo fatto qualcosa di nuovo». Il nuovo con la vecchia. Due minuti di Lodo bastano a decidere che su di lui ti eri sbagliato rivalutandolo a X Factor in fama di Lodo de' Lodis. Oppure certi che cantano di cose alte, volanti, ma se una poverona s'azzarda con la penna e il foglietto, la sbranano: «Che vuoi? Non lo vedi che sto mangiando?».