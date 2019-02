Le pagelle della finale di Sanremo 2019

Certo è che un Baglioni ancora direttore artistico non potrà cavarsela maturando la formula fra un disco e un tour, fra un concerto e l'altro. Quest'anno, più che dall'armonia, è stato il Festival del caos e della vaghezza: tanta carne al fuoco, non esattamente di prima scelta, lasciata bruciacchiare; ne hanno patito, e non lo hanno nascosto, un po' tutti dagli orchestrali ai conduttori. Il numero delle canzoni in gara era troppo lungo e Baglioni stesso lo ha pubblicamente riconosciuto: «Io le riporterei a 20». Gli ascolti non sono stati esaltanti, non hanno premiato, e le ragioni ci sono tutte. Hanno appena tenuto a galla una nave che faceva acqua da troppe parti.

LA FORMULA: 4

Sbagliata, per opinione comune: un solo gruppo laocoontico di “big” con dentro gli unici due provenienti dalla scrematura di “Sanremo Giovani”; tutta la filiera delle selezioni, via Area Sanremo e suoi derivati, di fatto cancellata. Forse non c'era altra strada, ma così hanno avuto campo totalmente libero, ancora una volta, le case discografiche. L'odore di spartizione è stato forte, se non evidente, anche fra network: uno dei due promossi tra i big, Einar, data anche la pochezza, ha indotto a sospettare la corsia preferenziale per la solita Maria De Filippi di Mediaset. Ben rappresentati anche i talent, non solo per gli svariati provenienti da quei format, ma anche perché Anastasio, pur dimostrando già un talento fuori dalla media, è il freschissimo vincitore di X Factor su Sky.