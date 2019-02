A Sanremo si sono scordati cosa è lo stile

La valutazione pare condivisa sia da chi capisce di moda sia da chi solamente la intuisce ed è molto netta: le giacche di velluto devoré da giovin signore di educazione internazionale e viaggi esotici Claudio Bisio non avrebbe dovuto accettare di indossarle. Perché non è giovane, perché per sua stessa ammissione non è internazionale, perché per portare certi capi bisogna esserci nati dentro o possedere almeno un po’ di noncuranza, che è condizione di base dello chic. La capacità di portare un abito da sera come se fosse un pigiama e viceversa. Ricordate Calogero Sedara che sale lo scalone del palazzo di Donnafugata con le code del frac che «si ergevano verso il cielo in muta supplica»? Questo è stato l’effetto di Bisio rimpannucciato in stile dandy per cinque sere di seguito sul palco di Sanremo: un maestro di cerimonie in un matrimonio di provincia, e in effetti mi pare che Enzo Salvi indossasse qualcosa del genere in una commediola blockbuster di qualche anno fa, Io che amo solo te, dove interpretava per l’appunto un animatore di nozze. Al contrario di quello di Bisio, il suo effetto però era voluto.