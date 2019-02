Sanremo e i festival della canzone in giro per il mondo

Croce e delizia per gli appassionati di musica, il Festival di Sanremo non è solo un appuntamento nazional-popolare che tiene incollati allo schermo milioni di italiani, ma ha fatto da modello per altri concorsi canori in Europa e soprattutto vanta un record di edizioni: ben 69 dall’anno del debutto, il 1951. In Europa nessuno ne ha collezionato un numero così elevato, anche se Svezia e Norvegia si avvicinano, rispettivamente con 58 e 56, mentre l’Albania è arrivata a 57. Anche in questi casi, così come per il festival portoghese, il vincitore partecipa all’European Song Contest, il grande concorso musicale europeo. Attraversando l'Atlantico, il festival musicale Usa per eccellenza ha una vena meno tradizionale e più glam: stiamo parlando del Coachella, a Indio in California, che riunisce per tre giorni migliaia di appassionati di musica, ma soprattutto vip e celebrity. In Russia, invece, l’evento dell’anno è il Nashestviye Festival, organizzato a partire dal 1999 e a oggi l'appuntamento più importante del Paese. Ecco una carrellata.