La polemica di Ultimo sulla vittoria mancata a Sanremo 2019

LO SFOGO IN UN TWEET POI CANCELLATO

«Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi: tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti è sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo. C'avete sempre qualcosa da dire, ma non provo rancore». Ultimo ha poi cercato di spegnere la polemica cancellando il tweet in cui aveva scritto: «La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre. Ci vediamo al tour e allo Stadio Olimpico». Risposta stizzita anche quando gli viene detto che il ministro Salvini ha apprezzato il suo brano: «Le canzoni che scrivo non sono più mie. Se piacciono a Salvini, a un dentista, a un muratore, non mi cambia nulla».